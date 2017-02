Papst fordert Handybenutzung in Maßen

Papst Franziskus hat davor gewarnt, beim Essen am Familientisch ständig mit dem Handy beschäftigt zu sein. „Wenn es zu Hause keinen Dialog gibt, wenn man schreit statt zu reden oder sich ausschimpft, oder wenn wir am Tisch sitzen und jeder mit seinem Mobiltelefon spricht, dann ist das der Beginn des Krieges, wo es keinen Dialog gibt“, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche heute laut Nachrichtenagentur ADN Kronos vor Studenten bei einem Besuch der Universität Roma Tre in Rom.

Die Menschen sollten sich dem Papst zufolge wieder mehr einander zuwenden. „Es ist nötig, ein wenig leiser zu sein und weniger zu reden und mehr zuzuhören“, fuhr der 80-Jährige fort. Der Papst hatte schon mehrmals dazu aufgerufen, moderne Kommunikationsmitteln oder auch Soziale Netzwerke in Maßen zu nutzen.