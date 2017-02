Flüssiggas: EU unterstützt kroatisches Terminalprojekt

EU gibt 100 Mio. Euro für Flüssiggas-Terminal in Kroatien aus

Utl.: Leitungen sollen in Österreich an EU-Netze anknüpfen =

Die EU wird die geplante Anlandestation für Flüssiggas (LNG) auf der kroatischen Insel Krk an der nördlichen Adria mit 102 Mio. Euro unterstützen. Das teilte die Regierung am Freitag in Zagreb mit.

Das LNG-Terminal soll bis zu drei Milliarden Kubikmeter Gas im Jahr ausliefern. Nach früheren Planungen soll das Gas mit Tankschiffen angelandet werden.

Der neue Energieknoten, dessen Kosten auf 363 Mio. Euro veranschlagt werden, soll 2019 gebaut werden. Die hier abgehenden Leitungen sollen in Österreich an die EU-Netze anknüpfen.