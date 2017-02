Opernball: Debüt für Präsident und Kanzler

Gleich mehrere prominente Debütanten gibt es am 61. Wiener Opernball. Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) besuchen am 23. Februar den Ball zum ersten Mal in offizieller Funktion.

