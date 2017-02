See in Indiens Metropole Bangalore steht in Flammen

In Indien ist ein stark verschmutzter See in Brand geraten. Der Bellandur-See in der Millionenmetropole Bangalore fing gestern Abend (Ortszeit) Feuer, vermutlich wegen eines brennenden Müllbergs am Ufer des Sees. Laut örtlichen Medienberichten war es das dritte Mal in weniger als einem Jahr, dass der toxische See in Brand geriet.

Sie hätten sich bereits mehrfach bei den Behörden beschwert, diese unternähmen aber nichts, beklagte ein Anwohner gegenüber einem TV-Sender. „Wenn wir unser Müllproblem nicht in den Griff bekommen, werden Vorfälle wie am Bellandur-See in Städten in ganz Indien passieren“, sagte der Umweltschützer Bahar Dutt.