Tennis: Viertelfinal-Aus für Thiem und Melzer

Sowohl für Dominic Thiem als auch Gerald Melzer war gestern Abend im Viertelfinale Endstation. Der als Nummer zwei gesetzte Thiem musste sich in Rotterdam dem französischen Qualifikanten Pierre-Hugues Herbert geschlagen geben, der wie schon im gesamten Turnierverlauf mit seinem starken Aufschlagspiel beeindruckte. Melzer scheiterte in Buenos Aires in der Runde der letzten acht am Ukrainer Alexander Dolgopolow ebenfalls in zwei Sätzen.

