Terror-Festnahme in Frankreich

Die französische Justiz hat einen 18 Jahre alten Studenten aus Lille in Untersuchungshaft genommen, der einen Anschlag in der U-Bahn oder in einem Einkaufszentrum verüben wollte. Ihm werde Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung in Verbindung mit einem terroristischen Vorhaben vorgeworfen, berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Justizkreise.

Demnach haben Beamte des Inlandsgeheimdienstes DGSI den jungen Mann in der Gegend von Lille im Norden des Landes festgenommen. Erst vor wenigen Tagen hatte die Justiz gegen drei Terror-Verdächtige - unter ihnen eine 16-jährige Jugendliche - Ermittlungsverfahren eröffnet. Sie waren in der vergangenen Woche im Raum Montpellier festgenommen worden, weil sie mutmaßlich einen islamistisch motivierten Anschlag geplant hatten.