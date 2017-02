Biolebensmittel werden zunehmend exportiert

Für Biobauern in Österreich wird der Export immer wichtiger, denn in Österreich ist der Absatzmarkt beschränkt. Gleichzeitig steigt die Zahl der Biobetriebe aber kontinuierlich. In Salzburg stellen sie schon länger die Mehrheit.

Mehr dazu in salzburg.ORF.at