Biathlon: ÖSV-Staffel träumt von Hochfilzen 2015

Mit dem Staffel-Bewerb der Herren über 4 x 7,5 km geht heute (14.45 Uhr, live in ORF eins) in Hochfilzen ein traditionelles WM-Highlight über die Bühne. Für das österreichische Team stellt es die vorletzte Chance auf eine Medaille bei der Heim-WM dar. Zudem träumen Daniel Mesotitsch, Julian Eberhard, Simon Eder und Dominik Landertinger von einem Dacapo von 2005, als der ÖSV in Hochfilzen die erste Staffel-Medaille überhaupt bejubelte.

Mehr dazu in sport.ORF.at