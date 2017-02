Pence schwört Europäern die Treue

US-Vizepräsident Mike Pence hat der NATO und den europäischen Verbündeten die anhaltende Unterstützung der USA auch unter der neuen Regierung zugesagt. In seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz am Samstag versicherte Pence „im Namen des Präsidenten“, an „der Seite Europas zu stehen“. Doch der Stellvertreter von US-Präsident Donald Trump stellte in diesem Zusammenhang auch eine Forderung an die Länder Europas - eine Forderung, der zumindest Deutschland nach derzeitigem Stand nicht nachkommen kann.

