Ungeklärter Tod - Ehemann unter Mordverdacht

Ein 37-Jähriger aus Kirchberg an der Raab (Bezirk Südoststeiermark) ist gestern wegen Mordverdachts an seiner Frau festgenommen worden. Er gab an, die 30-Jährige am Mittwoch erhängt im Heizraum aufgefunden zu haben.

