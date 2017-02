„Lonesome George“ kehrt auf Galapagos-Inseln zurück

Fast fünf Jahre nach seinem Tod ist „Lonesome George“ (Einsamer George), die letzte Galapagos-Riesenschildkröte von der Insel Pinta, in seine Heimat zurückgekehrt. Der aufwendig präparierte Körper der legendären Riesenschildkröte traf gestern an Bord einer Militärmaschine in Puerto Ayora, dem größten Ort der zu Ecuador gehörenden Inseln, ein. Ab dem 23. Februar soll „Lonesome George“ im Galapagos-Nationalpark ausgestellt werden.

APA/AFP/Rodrigo Buendia

2012 rund hundertjährig verendet

„Lonesome George“ war 1972 auf der Insel Pinta entdeckt worden und im Juni 2012 verendet. Er soll rund 100 Jahre alt geworden sein und war der letzte Vertreter der Unterart Chelonoidis abingdoni; alle Versuche, ihn mit Riesenschildkröten anderer Unterarten zu paaren, waren gescheitert. Nach seinem Tod wurde „Lonesome George“ von Experten des New Yorker Naturkundemuseums ein Jahr lang präpariert und dort von September 2014 bis Jänner 2015 ausgestellt.