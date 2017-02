Streitkräfte: IS-Kommandozentrale in Westmossul zerstört

Die von den USA unterstützte Koalition gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat nach eigenen Angaben im Westen Mossuls eine Kommandozentrale der Islamisten in einer medizinischen Einrichtung zerstört. Wie die Streitkräfte heute mitteilten, sei das Gebäude in der umkämpften irakischen Großstadt nicht mehr zur Versorgung Kranker genutzt worden, und es seien keine Zivilisten mehr an Ort und Stelle gewesen.

Das hätten Ermittlungen des Geheimdienstes ergeben. Die Islamisten teilten dagegen mit, dass bei dem Angriff 18 Menschen getötet worden seien, darunter vor allem Frauen und Kinder. Zudem habe es 47 Verletzte gegeben.

Vor dem Angriff gestern hatte es Berichte gegeben, denen zufolge IS-Kämpfer im Westteil der Stadt Waffen in Krankenhäusern, Schulen, Moscheen und Kirchen lagerten, um Angriffe zu vermeiden. Nach der Rückeroberung von Ostmossul durch die irakischen Streitkräfte sind die IS-Kämpfer zusammen mit geschätzt 650.000 Zivilisten im Westteil der Stadt eingeschlossen.

Mossul ist die letzte IS-Hochburg im Irak. Mit Unterstützung der von den USA geführten Anti-IS-Allianz begann die irakische Armee im Oktober ihre Offensive gegen die sunnitischen Extremisten. Die IS-Miliz hat Mossul 2014 besetzt und von dort ihr Kalifat ausgerufen, das bis nach Syrien reicht.