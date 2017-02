Vertrag für Luftraumüberwachung mit Schweiz geplant

Österreich und die Schweiz wollen einen Vertrag für grenzüberschreitende Kooperationen in der Luftraumüberwachung ausarbeiten. Das bekräftigte der österreichische Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) heute nach einem Treffen mit seinem Schweizer Amtskollegen bei der Münchner Sicherheitskonferenz.

Doskozil und Guy Parmelin trafen am Samstag in der Früh zusammen und besprachen dabei Kooperationen. „Wir haben uns darauf verständigt, dass wir ein Verhandlungsteam zusammenstellen, um einen bilateralen Vertrag auszuhandeln, wenn es um die Frage der ‚Nacheile‘ geht und auch in der Frage der intensiveren Kooperation beispielsweise bei Davos“, erklärte Doskozil gegenüber Journalisten.

Der Verteidigungsminister tritt bereits seit geraumer Zeit für grenzüberschreitende Kooperationen in der Luftraumüberwachung ein. Wenn man diese ernst meine, seien „Nacheile“-Abkommen mit Österreichs Nachbarstaaten zu schließen, um eine lückenlose Überwachung gewährleisten zu können, meinte er etwa Anfang des Jahres. Bei der „Nacheile“ geht es um die Grenzüberschreitung bei der Verfolgung von Flugzeugen.