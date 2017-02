„Haben ohnehin schon zu viel Migration“

Die ÖVP unternimmt einen neuen Vorstoß, die Familienbeihilfe für im ärmeren EU-Ausland lebende Kinder zu kürzen. Dem Argument, dass man für Kinder in teureren Ländern mehr zahlen müsste, hält Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) die Ersparnis von rund 100 Mio. Euro entgegen. Diese Summe „in einer Zeit, wo wir ohnehin schon zu viel Migration haben“, ins EU-Ausland zu überweisen, sei „nicht sinnvoll“, sagte Kurz am Samstag im Ö1-„Journal zu Gast“. Der Gesetzesentwurf werde nächste Woche vorgelegt. Zugleich wies Kurz Spekulationen in der ÖVP-Obmannfrage zurück.

Lesen Sie mehr …