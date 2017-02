Pilz plant Antrag Anfang März

Rund um den umstrittenen Kauf der Eurofighter dürfte es einen neuen Untersuchungsausschuss geben. FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl kündigte am Samstag an, den Antrag der Grünen voraussichtlich zu unterstützen. Der grüne Sicherheitssprecher Pilz will den Antrag Anfang März im Nationalrat einbringen. Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) sagte, alle Unterlagen würden ungeschwärzt zur Verfügung gestellt. Die ÖVP will eine mögliche Unterstützung eines Ausschusses beraten.

