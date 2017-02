Feuerpause soll ab Montag gelten

Seit fast drei Jahren wird in Teilen der Ukraine gekämpft - bisher ohne Hoffnung auf ein Ende der Gewalt. Nun gibt es einen neuen Anlauf für Frieden. Ab Montag soll eine Waffenruhe gelten, erklärte der deutsche Bundesaußenminister Sigmar Gabriel am Samstag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz nach einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus Russland und der Ukraine. Die beiden Konfliktparteien würden die Mitte der Woche vereinbarte Feuerpause unterstützen, hieß es. Doch kaum war die Einigung verkündet, tauchten schon erste Zweifel auf. Dazu kommt eine aus ukrainischer Sicht neue „Provokation“ aus dem Kreml.

Lesen Sie mehr …