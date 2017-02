Fußball: Letzte Aktion bringt Bayern Remis

Drei Tage nach der 5:1-Gala in der Champions League gegen Arsenal hat Bayern München in der deutschen Bundesliga am 21. Spieltag in buchstäblich letzter Sekunde einen Dämpfer vermieden.

Die Bayern kamen heute bei Hertha BSC mit der letzten Aktion in der 96. Minute noch zum Ausgleich und verhinderten damit die zweite Niederlage der laufenden Saison. In Dortmund ließ sich die Borussia gegen Wolfsburg auch von der Sperre der Südtribüne nicht beirren.

