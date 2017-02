Neuer US-Einreisestopp gilt mit Übergangsphase

Der angekündigte neue Einreisestopp in die USA wird nach Aussage von Heimatschutzminister John Kelly erst nach einer gewissen Übergangsphase vollständig gelten.

Wer im Flugzeug in die USA sitze, während der neue Erlass in Kraft trete, der dürfe dann dennoch einreisen, sagte der Republikaner heute auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Auch bereits erteilte Visa und die Arbeitserlaubnis Greencard würden ihre Gültigkeit behalten.

„Länder, die nicht sehr zuverlässig sind“

Nach dem gerichtlich gestoppten Erlass zum Einreisestopp von Staatsangehörigen aus sieben überwiegend islamischen Ländern hatte zuletzt US-Präsident Donald Trump in Washington angekündigt, Anfang oder Mitte der Woche ein neues Dekret erlassen zu wollen.

Trump hatte Ende Jänner unter Hinweis auf die Gefahr terroristischer Anschläge ein 90-tägiges Einreiseverbot für Menschen aus sieben Ländern sowie einen 120-tägiges Aufnahmestopp für Flüchtlinge verfügt. Deswegen wurde er aber von Gerichten in die Schranken gewiesen. Ein Berufungsgericht lehnte in der vergangenen Woche den Antrag der US-Regierung ab, das Dekret wieder in Kraft zu setzen. Kelly geht davon aus, dass der neue Erlass keine juristischen Angriffspunkte bieten werde.

„Der Präsident denkt über eine neue, besser definierte Version nach“, so Kelly. Weiterhin seien sieben Länder in der Diskussion, für deren Staatsangehörige der Stopp gelten solle. „Das sind alles Länder, die nicht sehr zuverlässig sind.“