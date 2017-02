Goldener Bär für ungarische Liebesgeschichte

Die ungarische Liebesgeschichte „Körper und Seele“ („Teströl es lelekröl“) von Regisseurin Ildiko Enyedi bei der 67. Berlinale den Goldenen Bären gewonnen.

Der österreichische Schauspieler Georg Friedrich wurde mit einemSilbernen Bären als bester Schauspieler geehrt. Er erhielt den Preis für seine Rolle in dem deutschen Wettbewerbsbeitrag „Helle Nächte“ von Thomas Arslan. In dem Roadmovie spielt er einen Vater, der versucht, Nähe zu seinem halbwüchsigen Sohn aufzubauen. Bei den Filmfestspielen war Friedrich außerdem in Haders „Wilde Maus“ zu sehen.