Ski-WM: Shiffrin schafft den Goldhattrick

Mit grandiosen 1,64 Sekunden Vorsprung hat sich Mikaela Shiffrin in St. Moritz einmal mehr zur Slalom-Königin aufgeschwungen. Die US-Dominatorin gewann am Samstag den Slalom in überlegener Manier vor der Lokalmatadorin Wendy Holdener und bejubelte ihren dritten WM-Titel in Serie. Bronze holte die Schwedin Frida Hansdotter, während Michaela Kirchgasser in ihrem letzten WM-Rennen als beste Österreicherin Platz sechs belegte.

