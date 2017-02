USA verlegen rund 1.000 Soldaten nach Polen

Zur Abschreckung Russlands verlegen die USA im April rund 1.000 Soldaten an die Ostflanke der NATO nach Polen, wie das Hauptquartier der US-Streitkräfte in Europa heute Abend im deutschen in Wiesbaden mitteilte.

Ab Ende März werden die Verbände einschließlich zahlreicher Fahrzeuge nach Orzysz im Nordosten Polens geschickt. Dabei durchqueren sie Deutschland und Tschechien.

Präsenz vor den Toren Russlands

Beim NATO-Gipfel vergangenen Juli war beschlossen worden, mehrere tausend Soldaten nach Polen und in die baltischen Staaten Litauen, Estland und Lettland zu schicken - alles Nachbarländer Russlands, die sich bedroht fühlen. Die deutsche Bundeswehr ist bereits in Litauen vertreten und führt dort einen NATO-Verband an. Weitere Führungsnationen sind die USA in Polen, Großbritannien in Estland und Kanada in Litauen.

Die NATO verfolgt eine Doppelstrategie gegenüber Russland. Auf der einen Seite will sie zur Abschreckung ihre militärische Stärke durch Truppenstationierungen und Manöver in den östlichen Bündnisstaaten zeigen. Andererseits will sie den Gesprächsfaden mit Moskau nicht abreißen lassen.