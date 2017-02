Biathlon-WM: Österreichs Staffel erobert Bronze

Österreichs Herren haben gestern bei der Heim-WM in Hochfilzen vor mehr als 20.000 Fans für die ersehnte Medaille gesorgt. Das Quartett Daniel Mesotitsch, Julian Eberhard, Simon Eder und Dominik Landertinger eroberte in der Staffel Bronze. Gold ging an Russland vor Frankreich. Die Equipe des österreichischen Skiverbands (ÖSV) befand sich nach Eder im Kampf um den Titel. Auf der letzten Runde wurde es zum Duell gegen Deutschland um Platz drei.

