Ski-WM: ÖSV-Technikerinnen kämpften vergeblich

Nach einem furiosen WM-Auftakt mit Gold und Silber in den Speed-Bewerben und Bronze in der Kombination sind die WM-Medaillen für die ÖSV-Technik-Damen in St. Moritz außer Reichweite geblieben. Als Sechste und damit Beste im abschließenden Slalom durfte Michaela Kirchgasser gestern nach Kombi-Bronze aber zufrieden sein. Der WM-Abschied war versöhnlich. Das endgültige Karriereende der 31-jährigen siebenfachen WM-Medaillengewinnerin ist nicht mehr weit.

