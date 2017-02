Trump greift Medien an

US-Präsident Donald Trump hat auf einer Kundgebung vor Tausenden Anhängern erneut die Medien angegriffen und eine positive Bilanz seiner vierwöchigen Amtszeit gezogen. Er wolle lieber direkt zu ihnen sprechen - ohne den Filter falscher Nachrichten der Presse, sagte er der Menge am Samstag in Melbourne im US-Bundesstaat Florida. Trump zählte zudem Versprechen auf, die er gehalten habe. So habe er mit dem Verfahren für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko angefangen, Immigranten ausgewiesen und ein Handelsabkommen mit asiatischen Ländern abgesagt.

Trumps Auftritt hatte den Charakter einer Wahlkampfveranstaltung und kommt einem sehr frühen Start in das Rennen um das Weiße Haus 2020 gleich. In einem ungewöhnlichen Schritt hatte Trump bereits fünf Stunden nach seiner Amtseinführung am 20. Januar Papiere für seine Wiederwahl bei der Wahlkommission eingereicht. Sein Vorgänger Barack Obama tat dies erst nach mehr als der Hälfte seiner ersten Amtszeit. Darauf angesprochen sagte Trump: „Das Leben ist ein Wahlkampf. Unser Land wieder groß zu machen ist Wahlkampf.“

Bislang hat Trump mit Rückschlägen und Personalquerelen zu kämpfen. So wurde ein von ihm verhängter Einreisestopp für Angehörige aus sieben muslimischen Ländern juristisch gestoppt. Trump versprach in Kürze den Erlass eines neuen Einreise-Verbots. Wegen Kontakten zum russischen Botschafter noch vor der Amtsübernahme musste sein Nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn zurücktreten. Die Suche nach einem Nachfolger gestaltet sich schwierig. Trumps Regierungsmannschaft ist immer noch nicht komplett. Er kritisierte den Senat heftig für die Verzögerungen. „Sie machen das falsche für das amerikanische Volk“, sagte er.

Unzufrieden ist Trump auch mit der Berichterstattung über seine ersten Wochen im Amt. Journalisten beschimpfte er bei einer Pressekonferenz diese Woche als unehrliche Leute. Die Presse sei außer Kontrolle. Wann immer er das Fernsehen einschalte oder die Zeitung aufschlage, sehe er Geschichten über Chaos. Genau das Gegenteil sei aber der Fall.

Sie sei zu der Veranstaltung gekommen, um Trump ihre Unterstützung zu zeigen, sagte Carmela Rocheleau, eine 33-jährige Krankenschwester. „Alle sind gegen ihn und ich will, dass er weiß, dass wir ihm für seine harte Arbeit Anerkennung zollen.“ Er fühle sich mit Trump jeden Tag stärker verbunden, sagte der 47-jährige Autoverkäufer Gene Huber. Der Präsident zeige Begeisterung und Liebe für das Volk. (Reporter