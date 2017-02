Bundesliga: St. Pölten beendet Altachs Heimserie

Mit großteils unerwarteten Ergebnissen haben die gestrigen Spiele der 22. Bundesligarunde geendet. So fügte etwa St. Pölten mit einem 1:2-Auswärtssieg dem Tabellenzweiten Altach die erste Heimniederlage seit April 2016 zu. Über Tore hätte sich sicher auch Rapid im Heimspiel gegen die Admira gefreut, doch die Hütteldorfer kamen nicht über eine Nullnummer hinaus. Wie man Tore schießt zeigte Ex-Rapidler Stefan Maierhofer in Mattersburg im Duell mit Wolfsberg. Bereits am Nachmittag war Sturm in ein Heimdebakel gegen die Austria geschlittert.

Mehr dazu in sport.ORF.at