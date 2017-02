Leiche im Kofferraum: Verdächtiger flüchtig

In Tirol ist im Kofferraum eines Wagens die Leiche eines 47-Jährigen entdeckt worden, der seit Tagen verschwunden war. In den Kriminalfall sind laut Polizei mehrere Personen involviert, ein Verdächtiger ist flüchtig. In dem Fall sei noch vieles unklar, so die Polizei.

Mehr dazu in tirol.ORF.at