Blutiger Häuserkampf erwartet

Die Schlacht um die nordirakische Großstadt Mossul geht in die entscheidende Phase: Der Irak hat mit der Bodenoffensive auf den von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) kontrollierten Westteil der Stadt begonnen. Das teilte Ministerpräsident Haider al-Abadi am Sonntag mit. Die Eroberung von Westmossul dürfte aber viel schwieriger werden als jene des Ostteils. Beobachter erwarten einen blutigen Häuserkampf.

