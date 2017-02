Elf Verletzte bei CO-Austritt in Oberösterreich

Elf Bewohner eines Mehrparteienhauses in Fraham bei Eferding in Oberösterreich sind gestern Abend mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Spitäler gebracht worden. Eine Ärztin des hausärztlichen Notdienstes hatte eine Kohlenmonoxidvergiftung bei einer Frau vermutet und die Feuerwehr alarmiert.

