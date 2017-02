Lenker rettete sich aus sinkendem Pkw in Tirol

Ein 28-jähriger Pkw-Lenker ist gestern von einer Gemeindestraße in Ebbs in Tirol abgekommen und mit seinem Auto über eine Böschung in den Inn gestürzt. Das Auto lief sofort mit Wasser voll, der Mann konnte sich unverletzt ans Ufer retten.

