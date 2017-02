Brandstetter begrüßt neuen Eurofighter-U-Ausschuss

Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) hat den neuerlichen U-Ausschuss begrüßt. „Wir werden wie beim Hypo-Ausschuss mit dem Parlament mustergültig kooperieren und alle Akten ungeschwärzt zur Verfügung stellen. Dafür sind wir auch damals von den Grünen explizit gelobt worden“, sagte Brandstetter im „Kurier“ (Sonntag-Ausgabe).

„Wir müssen alles aufbieten, damit dieses Verfahren so rasch wie möglich abgeschlossen werden kann. Das erwartet sich der Staatsbürger zu Recht“, ergänzte Brandstetter und versprach der Staatsanwaltschaft Wien zwei Planposten zusätzlich zu dem bisher allein arbeitenden Staatsanwalt zur Aufklärung der Eurofighter-Causa.

„Ich fürchte, dass die Causa Eurofighter wegen der vielen Auslandsbezüge noch komplexer ist als die Causa Hypo“, so Brandstetter. „Ich persönlich traue mir keine Prognose zu, wann es zu einer Anklage kommen könnte.“ Neben den Staatsanwälten könnte es auch zusätzliche Ermittlungsressourcen seitens des Bundeskriminalamtes geben, hofft der Minister. Er will zudem die Kooperation mit den deutschen Behörden intensivieren.

FPÖ zieht mit

Rund um den umstrittenen Kauf der Eurofighter dürfte es einen neuen Untersuchungsausschuss geben. FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl kündigte gestern an, den Antrag der Grünen voraussichtlich zu unterstützen. Der grüne Sicherheitssprecher Peter Pilz will den Antrag Anfang März im Nationalrat einbringen. Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) sagte, alle Unterlagen würden ungeschwärzt zur Verfügung gestellt. Die ÖVP will eine mögliche Unterstützung eines Ausschusses beraten.

