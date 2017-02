Bundesliga: Salzburg peilt in Ried nächsten Sieg an

Vergangenes Wochenende hat sich Red Bull Salzburg erstmals in dieser Saison an die Tabellenspitze der tipico-Bundesliga gesetzt. Dort will der Meister auch nach der heutigen Partie in Ried (16.30 Uhr, live in ORF eins) stehen. Trainer Oscar Garcia fordert gegen den Nachzügler daher volle Konzentration ein, um den sechsten Sieg in Folge nicht in Gefahr zu bringen.

