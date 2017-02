Elysee-Kandidat Macron geht nach Protest auf Kritiker zu

Nach umstrittenen Äußerungen über die koloniale Vergangenheit Frankreichs geht der unabhängige Präsidentschaftsanwärter Emmanuel Macron auf Kritiker zu. Er bedauere, Menschen verletzt zu haben, sagte der frühere Wirtschaftsminister gestern in Toulon. „Ich habe euch verstanden (...)“, sagte Macron in Anlehnung an den früheren Staatspräsidenten Charles de Gaulle.

Der General hatte im Juni 1958 während des Algerienkrieges im damals noch französischen Algier vor einer Menschenmenge gesprochen. Etwa 200 Menschen demonstrierten am Rande des Wahlkampfauftritts von Macron, wie der Sender Franceinfo meldete.

Kolonisierung „Verbrechen gegen Menschlichkeit“

Der Ex-Minister hatte unlängst während eines Algerien-Besuchs die Kolonisierung als ein „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ bezeichnet. Das bedeute jedoch nicht, dass Menschen, die im damals französischen Algerien lebten oder in der Armee dienten, Verbrecher gegen die Menschlichkeit gewesen seien, erläuterte er später. Verantwortlich sei der französische Staat.

Macron gilt als einer der Favoriten im Präsidentschaftsrennen. Umfragen trauen dem 39-Jährigen zu, im entscheidenden Duell die Chefin der rechtsextremen Partei Front National (FN), Marine Le Pen, zu schlagen und damit eine Abkehr Frankreichs von Europa und der NATO zu verhindern.