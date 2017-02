Vater tötete in Deutschland offenbar zwei Kinder

Eine Mutter hat ihre beiden vier und fünf Jahre alte Buben tot in der Wohnung des Vaters in Vaihingen an der Enz im deutschen Bundesland Baden-Württemberg gefunden.

Die beiden Kinder wiesen schwere Kopfverletzungen auf, wie die Polizei heute mitteilte. Die Buben hatten das Wochenende bei dem von der Mutter getrennt lebenden 38-Jährigen verbracht. Polizeibeamte nahmen den Mann am Tatort fest. Er hatte sich nach vorläufigem Ermittlungstand auch selbst verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht.