Führender Al-Kaida-Kommandeur in Afghanistan getötet

Ein führender Kommandeur des Terrornetzwerks Al-Kaida ist bei einem Sondereinsatz des afghanischen Geheimdienstes NDS getötet worden.

Neben Saifullah Achtar sei auch ein weiterer Al-Kaida-Kämpfer umgekommen, teilte der Geheimdienst heute mit. Die Operation in der Provinz Ghasni im Südosten des Landes sei bereits Anfang Jänner durchgeführt worden.

Zweimal festgenommen und freigelassen

Achtar war während der 2001 beendeten Taliban-Herrschaft in Afghanistan Kommandeur pakistanischer Kämpfer. Dem Geheimdienst zufolge führte er rund 30.000 Extremisten an. Er wurde zweimal in Pakistan verhaftet, aber beide Male freigelassen und nach Afghanistan zurückgeschickt.