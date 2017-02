„Terrorattacke? Was hat er geraucht?“

Am Samstag hat US-Präsident Donald Trump den Wahlkampf für 2020 begonnen - zwar ist der Zeitpunkt selbst für US-Verhältnisse vergleichsweise früh gewählt, doch im Grunde ist es nichts Unübliches. Lediglich Trumps Aussagen vor Tausenden Anhängern fielen aus dem Schema - als er nämlich auf einen aktuellen Anschlag in Schweden anspielte. Der Haken: Es gab keinerlei offizielle Berichte über einen Anschlag. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: Ex-Ministerpräsident Carl Bildt fragte etwa: „Schweden? Terrorattacke? Was hat er geraucht?“

Lesen Sie mehr …