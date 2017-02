Mord an Kind: Frau wird in Haft überstellt

Der Zustand jener Frau, die gestern in Nußdorf in Oberösterreich ihren Sohn getötet haben soll und Suizid begehen wollen hat, hat sich deutlich verbessert. Sie wird in Kürze vom Krankenhaus in die Justizanstalt Wels überstellt.

