Fußball: Leipzig meldet sich mit Sieg zurück

Nach zwei Niederlagen in Serie hat sich RB Leizpig im Titelkampf in der deutschen Bundesliga zurückgemeldet. Das Team von Coach Ralph Hasenhüttl gewann am Sonntag in der 21. Runde bei Borussia Mönchengladbach mit 2:1. Die Leipziger nutzten das glückliche Remis der Bayern bei Hertha BSC und verkürzten wieder den Rückstand auf den Tabellenführer aus München. Für die Gladbacher ging unterdessen ein Erfolgslauf unter Coach Dieter Hecking zu Ende.

Mehr dazu in sport.ORF.at