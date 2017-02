Mord bei Autokauf: Polizei vermutet Komplizen

Nach dem Mord an einem 47-Jährigen in Tirol wird ein zweiter Beteiligter gesucht. Die verdächtigen Personen sind international per Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben. Den Hauptverdächtigen vermutet die Polizei in Italien.

