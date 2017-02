Ski-WM: Fellers Märchen im Schatten von Hirscher

So oft ist Manuel Feller in dieser Saison an sich selbst gescheitert und ausgefallen. Die Silbermedaille im denkwürdigen WM-Slalom von St. Moritz hat dies heute alles vergessen lassen. Der 24-jährige Tiroler schrieb im Schatten des strahlenden Siegers Marcel Hirscher sein persönliches WM-Märchen - und das trotz hartnäckiger Rückenprobleme, die sein Antreten gefährdet hatten.

Mehr dazu in sport.ORF.at