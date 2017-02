Eishockey: Salzburg ringt „Haie“ bei Torfestival nieder

Red Bull Salzburg hat heute in der neunten Zwischenrunde der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) einen hochdramatischen Sieg gefeiert. Die Bullen rangen die Innsbrucker Haie auswärts in einem verrückten Spiel mit insgesamt 16 Toren nieder und übernahmen damit wieder Platz eins, da sich die Vienna Capitals beim KAC geschlagen geben mussten. In der Qualifikationsrunde kommt es am letzten Spieltag unterdessen zu einem Dreikampf um die beiden letzten Play-off-Plätze.

