Biathlon-WM: Eder überrascht mit Massenstart-Bronze

Simon Eder hat der Biathlon-WM in Hochfilzen einen würdigen Abschluss beschert. Der 33-jährige Routinier des Österreichischen Skiverbands (ÖSV) belegte im Massenstart-Bewerb der Herren heute überraschend den dritten Rang und holte sich nach Bronze mit der Staffel seine zweite Medaille bei den Heimspielen. Nach einer makellosen Leistung auf dem Schießstand ging Eder als Führender in die Schlussrunde, musste in einem packenden Finish aber noch den Deutschen Simon Schempp und den Norweger Johannes Thingnes Bö vorbeiziehen lassen.

Mehr dazu in sport.ORF.at