Kern-Vorstoß: Jobbonus nur für heimische Arbeitslose

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) will einen Zuzug von weiteren Arbeitssuchenden aus dem EU-Ausland - vorwiegend aus Osteuropa - unterbinden. Daher will er den „Beschäftigungsbonus“ auf jene beschränken, die bereits beim AMS arbeitslos gemeldet sind, so Kern in der „Kronen Zeitung“ (Sonntag-Ausgabe). Die ÖVP ist skeptisch: „Kerns Modell würde automatisch österreichische Jobwechsler, Schulabgänger, Lehrlinge und Uniabsolventen ausschließen.“

