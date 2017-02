20. Protesttag in Rumänien: Tausende bei Demos

In Rumänien sind heute Abend wieder Tausende Menschen gegen die Regierung auf die Straße gegangen. Es war der 20. Protesttag in Folge. Die Demonstranten werfen der Regierung vor, korrupte Politiker begünstigen zu wollen. Trotz heftigen Regens versammelten sich etwa 3.000 Demonstranten vor dem Regierungssitz in Bukarest, weitere 3.000 protestierten in der siebenbürgischen Stadt Cluj.

Auslöser der Proteste war eine Eilverordnung, die eine Strafverfolgung von Amtsmissbrauch nur noch dann zulässt, wenn der Schaden bei mindestens 200.000 Lei (rund 44.000 Euro) liegt. Die Regierung nahm diese Verordnung zwar auf Druck der Dauerproteste zurück, doch hat das Parlament diesen Vorgang noch nicht abgesegnet. Regierungskritiker befürchten, dass diese Regelung doch noch in Kraft treten könnte.