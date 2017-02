„Finanzpass“ soll Jugendliche vor Schulden bewahren

Ab sofort wird an burgenländischen Schulen der „Finanzpass“ angeboten: In acht Unterrichtseinheiten wird 13- und 14-jährigen Schülerinnen und Schülern eine Grundausbildung in finanziellen Angelegenheiten vermittelt.

