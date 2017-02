Bub getötet: Warten auf Befragung der Mutter

Nach dem gewaltsamen Tod eines neunjährigen Buben in Nußdorf am Attersee (Oberösterreich) ist das Motiv weiter unklar. Die 38-jährige Mutter, sie ist tatverdächtig, liegt nach einem gescheiterten Suizidversuch im Spital. Die Polizei hofft, sie in den nächsten Tagen befragen zu können.

