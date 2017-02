Bezirksgerichte klagen über Überlastung

Die Bezirksgerichte können zahlreiche Verfahren kaum noch stemmen. Hintergrund ist die am 1. Jänner 2016 in Kraft getretene Strafrechtsreform, durch die mehr Verfahren in die Zuständigkeit der Bezirksgerichte fallen.

Mehr dazu in noe.ORF.at