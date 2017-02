Messerstich nach Streit in Steiermark

Gestern Abend sind zwei Männer im steirischen Bruck an der Mur miteinander in Streit geraten. Dabei soll einer der beiden seinem Kontrahenten ein Messer in den Oberschenkel gerammt haben.

Mehr dazu in steiermark.ORF.at

Einen Messerstich gab es am Wochenende auch in Oberösterreich. Eine Frau verletzte in Linz nacheinander zwei Männer. Erst habe sie ihren Ehemann mit einem Messer, etwas später einen Bekannten mit einer Wodkaflasche verletzt, so die Polizei. Sie wurde verhaftet.

Mehr dazu in ooe.ORF.at