Dänische Imamin wirbt für mehr Predigerinnen

Die Vorsteherin einer Frauenmoschee in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen wünscht sich mehr Akzeptanz auch bei Männern, was Predigerinnen in Moscheen angeht. „Wir wollen die patriarchalischen Strukturen aufbrechen, die bis heute in unseren religiösen Institutionen herrschen“, sagte die dänische Imamin Sherin Khankan der deutschen „Zeit“ (Onlineausgabe).

Mehr dazu in religion.ORF.at