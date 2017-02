Leiche im Kofferraum: Festnahme in Frankreich

Der Tatverdächtige in einem Mordfall in Tirol ist laut Polizei gestern in Frankreich festgenommen worden. Der Italiener wird verdächtigt, einen 47-jährigen Tiroler bei einem Autokauf getötet und die Leiche im Kofferraum eines Autos versteckt zu haben. Der 41-jährige Italiener wollte dann mit dem Auto des Opfers nach Tunesien flüchten.

