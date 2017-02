Pilz: Gespräche über Eurofighter-Ausschuss ab morgen

Der grüne Abgeordnete Peter Pilz lässt sich von den jüngsten Aussagen der FPÖ nicht irritieren und will morgen die Parteiengespräche zur Einsetzung eines neuen Eurofighter-Untersuchungsausschusses starten. Der Ausschuss soll „auf jeden Fall“ noch vor dem Sommer seine Arbeit aufnehmen, sagte Pilz im APA-Gespräch. Den Fraktionsvorsitz beansprucht Pilz für sich.

Ein erster Entwurf für das Einsetzungsbegehren soll morgen fertig sein, dann will Pilz die Gespräche mit den anderen Fraktionen starten. „Ich gehe davon aus, dass das sehr schnell geht.“ Notwendig für eine Einsetzung ist seit 2015 nur noch ein Viertel der Abgeordneten, es reichen also Grüne und Freiheitliche, die bereits zumindest grundsätzlich ihre Bereitschaft signalisiert haben.

„Geht um Republik Österreich gegen Airbus“

Pilz strebt zwar eine breite Mehrheit für den Ausschuss an und will auch den Regierungsparteien SPÖ und ÖVP das Angebot machen zu unterschreiben - technisch will er aber bei einem Minderheitsantrag (ein Viertel) bleiben.

Das hat damit zu tun, dass einige Rechte während des Ausschusses in diesem Fall an der „einsetzenden Minderheit“ hängen und Pilz will, dass diese bei der Opposition bleiben. Prinzipiell gehe es ihm aber in der aktuellen Causa darum, dass „nicht die Opposition gegen die Regierung aufklärt, sondern das Parlament als Ganzes klärt auf“, meinte der Abgeordnete. „Diesmal geht es um die Republik Österreich gegen Airbus.“

Inhaltlich stellt sich Pilz vor, dass man sich auf drei Schwerpunkte konzentriert: Typenentscheidung und Kauf unter Schwarz-Blau, den späteren Vergleich mit dem Konzern und dem damaligen Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ) sowie die dubiosen Zahlungen von EADS (heute Airbus). Um nicht zu riskieren, dass man die strafrechtlichen Ermittlungen der Korruptionsvorwürfe beim Jetkauf gefährde, soll es Vorgespräche mit der Staatsanwaltschaft geben.

FPÖ auf der Bremse

Die FPÖ steigt unterdessen in Sachen Eurofighter-U-Ausschuss wieder ein bisschen auf die Bremse: Ein prinzipielles Bekenntnis zu parlamentarischer Aufklärung sei mit Sicherheit kein „Freifahrtschein“ für Pilz, sagte FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl heute in einer Aussendung. Man wolle „vor einer definitiven Entscheidung in der Sache alle Aspekte genau prüfen“.

Justizminister Wolfgang Brandstetter stellte sich gestern hinter einen U-Ausschuss zum Eurofighter-Deal und will die Klärung der Causa mit zusätzlichen Ressourcen unterstützen. In puncto komplizierte Materie könnten die Eurofighter den abgeschlossenen U-Ausschuss zur Kärntner Hypo Group Alpe-Adria (HGAA) noch in den Schatten stellen.

